Le collezioni make-up per Natale 2024: da regalare (o regalarsi)

Scintillano, come solo le cose più preziose sanno fare, le-up per, limited edition che anno dopo anno vanno oltre, e diventano sempre più oggetti da collezione. La tentazione di non utilizzarle c’è, quasi che sfiorare le cialde potesse infrangere il sogno, ma poi a vincere (per fortuna) è il desiderio di far propria un po’ di quella magia, anche solo per una sera speciale.-up per: Lancôme e Guerlain, tra stelle e strassRegalarle è sempre idea gradita, ma non c’è nulla di male a tenerle per sé, su qualunque brand si posi lo sguardo. Ruota intorno a un blu profondo, ad esempio, la Celestial Rose Palette Occhi&Viso di Lancôme, che si sposa benissimo con le tonalità dell’argento, ma che sa vibrare anche scaldato dai toni del rosa champagne, dall’oro e dal marrone.