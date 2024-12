Inter-news.it - Lazio-Inter 0-6, delirio all’Olimpico: set chiuso! Barella wow

Leggi su Inter-news.it

è finita 0-6, posticipo della sedicesima giornata di Serie A. Dopo il primo tempo, terminato 0-2 (clicca QUI per rileggerlo), la partita è terminata in questo modo– L’uno-due letale degli ultimi cinque minuti di primo tempo non addormenta l’, che anziché gestire punta forte la porta dellaalla ricerca di altri gol. La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Darmian, che rileva l’ammonito Bisseck. Pronti-via e l’parte praticamente allo stesso modo di come aveva finito la prima frazione di gioco. E a salire in cattedra ci pensa il vicecapitano Nicolò: minuto 50, la mezzala sarda riceva palla sui trenta metri, carica il tiro e trova una parabola straordinaria. Tris nerazzurro e partita in cassaforte. I nerazzurri mantengono il piede premuto sull’acceleratore e due minuti più tardi trovano il quarto gol.