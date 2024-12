Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli cade col Termoli. Troppi errori pesano: gara stregata

atletico2 ATLETICO (3-5-2): Galbiati; Camilloni (22’st Baraboglia), D’Alessandro (34’st Traini), Mazzarani; Severini (22’st Mengani), Minicucci, Vechiarello, Scimia (22’st Clerici), Antoniazzi (29’st Loretucci); Maio, Ciabuschi. A disp.: Canullo, Alborino, Olivieri, Ceccarelli. All.: Simone Seccardini.(3-5-2): Palombo; Hutsol, Esposito, Hysaj; Allegretti, Diakhate, Galdean, Biaggi Colarelli; Ricci, Zammarchi. A disp.: Russo, Tracchia, Sicignano, Ndao, Galdo. All.: Andrea Mosconi. Arbitro: Cavancini di Lanciano. Reti: 10’pt Zammarchi, 5’st Minicucci su rigore, 17’st Colarelli Note. Spettatori 400 circa di cui una cinquantina di tifosi ospiti. Ammoniti: Severini, Clerici, Biaggi, Allegretti, Palombo. Angoli: 5-1. Rec.: 1’-5’. Con due tiri in porta ilbattee si rilancia in classifica.