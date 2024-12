.com - Jesi / Francesco Bacci: “io c’ero, è stata una gioia importante e pazzesca”

Leggi su .com

L’ex tecnico dellana oggi responsabile del settore giovanile dellana Aurora è stato testimone diretto del primo gol in serie A di Alessandro Gabrielloni. Il merito del viaggio in riva al lago della figlia diche tifa Dybala ed appunto l’Ale’ leoncello, 16 dicembre 2024 – Un porta fortuna che sarà ricordato per sempre., ex allenatore dellana ed oggi responsabile del settore giovanile dellana Aurora, ieri pomeriggio era al ‘Sinigaglia’ di Como per la partita di serie A Como – Roma. Ha assistito, insomma, al primo gol in serie A di Alessandro Gabrielloni (rileggi qui..)Calcio / Per “Ale” Gabrielloni, arriva anche il primo gol in A nel 2-0 sulla Romache già allana lui aveva allenato nel settore giovanile.Merito di questa lunga trasferta in riva al lago della figlia del mister leoncello, tifosa di Dybala ed appunto dell”Ale’ leoncello.