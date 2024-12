Ilrestodelcarlino.it - I blackout danneggiano una centralina alla Rsa: "Tutti gli ospiti stanno bene"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

della settimana scorsa a causa del maltempo e della neve hanno messo a dura prova anche le Rsa, come la casa residenza per anziani ’Villa Ginestre’ a Castelnovo Monti dove sonouna sessantina di pazienti. "Siamo dotati di impianti tecnologici all’avanguardia e di recentissima instzione – recita una nota di Coopselios che gestisce la struttura – Ma i recenti problemi nella distribuzione elettrica hanno comportato problemi sulle centraline di controllo della produzione calore e di regolazione delle temperature interneRsa. Per far frontesituazione abbiamo immediatamente instto una caldaia aggiuntiva per compensare la situazione e presidiato con i manutentori interni per le verifiche sulle temperature. Siamo in attesa dei tecnici di Siemens Italia per il ripristino definitivo della funzionalità impiantistica nelle prossime ore".