Ilfattoquotidiano.it - “Ho dato una bella lezione a due influencer scrocconi”: lo scherzo dello chef Santi Temblador

Ha ricevuto diverse richieste da parte di alcunidi poter cenare o pranzare al suo ristorante con in cambio visibilità social e ottima pubblicità. In cambio però i pasti dovevano essere gratis. Quindi qualche foto, qualche video unastretta di mano e via. Ma lodel ristorante El cuelgue a Siviglia ha voluto fare un bello scherzetto a due star dei social locali: È successo di nuovo. Un paio di Instagrammer mi hanno inviato diverse e-mail chiedendomi di cenare gratis. Questa volta ho deciso di prenderla con umorismo e offrirò loro una cena gratis. Vediamo cosa ne pensano e se gli piacerà”Cosa ha pensato di proporre dal menù ai due ospiti auto-invitati? Un bel panino. “Questa cena esclusiva consiste in un panino con mortadella e olive. – ha spiegato in un video poi condiviso su Instagram – Disponiamo la salsiccia a fettine sottili e la sistemiamo così, per offrire un pasto degno di un creatore di contenuti, al loro livello.