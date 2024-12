Digital-news.it - Guida TV Sky e NOW 15 - 21 Dicembre: Piedone, L'Urlo di Munch, Yellowstone

TV SKY / NOW 15 - 212024Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti!Domenica 15alle 21:15, su Sky Crime e in streaming su NOW, debutta "Bande Criminali - Le Cronache Oscure", una serie avvincente che svela i segreti delle organizzazioni criminali più potenti del mondo. Dai cartelli della droga alle mafie, passando per le gang di motociclisti e quelle carcerarie, la serie racconta le storie di figure emblematiche come Al Capone, Pablo Escobar, El Chapo, John Gotti e Whitey Bulger.