"Grande partita, errori pagati cari. Ma c'erano anche due rigori per noi"

"Abbiamo fatto una grandissima prestazione – spiega mister Marco Giuliodori –, la mia squadra ha giocato molto bene, purtroppo ha sbagliato in due circostanze e l’Ancona quando abbiamo sbagliato ci ha castigato. Quando crei tante occasioni e non la butti dentro, poi alla fine ti trovi a parlare di una sconfitta, in questo sport vince chi la butta dentro. La squadra si comporta benissimo sul campo, la vedo durante la settimana, devo elogiare i ragazzi e fare loro i complimenti per la prestazione importante. Purtroppo abbiamo commesso duee li abbiamoa caro prezzo, ma hanno incisoglidella terna arbitrale, è giusto che io lo dica per salvaguardare il gruppo squadra, i tifosi e la società. Non mi riferisco solo al gol annullato, maa duenon dati, l’intervento su Gambini e quello su Braconi.