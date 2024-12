Anticipazionitv.it - Gemma Galgani ricorda Ennio Zingarelli: un gesto discreto ma significativo

Leggi su Anticipazionitv.it

A seguito della morte di, storico cavaliere del Trono Over,ha scelto di esprimere il suo dolore con unsemplice ma toccante. Attraverso una Stories su Instagram, la dama ha pubblicato un cuore spezzato su uno sfondo nero, lasciando che il silenzio e le note di “Sei nell’anima” parlassero per lei. Un messaggio sobrio, che riflette probabilmente il rispetto per l’uomo con cui ha condiviso un’importante parentesi della sua vita.Un rapporto speciale nato sotto i riflettoriLa relazione traedè stata una delle più seguite nella storia del Trono Over. Nel 2011, i due decisero di lasciare insieme il Uomini e donne per costruire un futuro al di fuori delle telecamere. Sebbene la storia non abbia avuto un lieto fine, il loro legame è rimasto indelebile nella memoria dei fan e della dama stessa.