Gamma ampia, listino semplice e chiaro: così la A290 soddisfa le esigenze di tutti i clienti

Un’Alpineper. Nel senso che pur avendo un, l’offerta copre moltedei potenziali. Il prezzo per la pepata elettrica compatta parte da 38.700 euro, Iva inclusa. E grazie alle formule messe a punto dalla Mobilize Financial Services, una controllata del gruppo, è possibile mettersi al volante della vettura di Dieppe anche con un canone mensile. L’obiettivo è non solo quello di non far rimpiangere le “utilitarie” convenzionali del passato, ma di aggiungere emozioni in più, frutto anche di un’architettura avanzata e di tecnologie all’avanguardia.A parte la versione di lancio a tiratura limitata da 1.955 esemplari, la Première Edition basata sul Top di, le varianti sono quattro, declinate in due livelli di potenza, da 180 Cv e 285 Nm e da 220 e 300 Nm di coppia, ma sempre con la medesima batteria da 52 kWh per un totale di 380 chilometri di autonomia, che solo sulla GTS scendono a 364.