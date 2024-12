Danielebartocciblog.it - Gabrielloni al top in Como-Roma: la storica 2^ intervista a Jesi (2010/11)

Alessandroautentico protagonista con rete e assist contro la. Nei precedenti post, qui nel nostro blog, abbiamo riportato in esclusiva la primaa un giovanissimo e ‘sconosciuto’ Alessandro, Junioresna, anno). Anche nell’ottobre/novembre 2011 Alessandro, attuale bomber delin Serie B, rilasciò interessanti dichiarazioni. “ALEX-GOL: UN AUTENTICO LEADER PER I BACCI-BOYS”, il titolo dell’articolo, firmato da Daniele Bartocci, di un nuovo numero dell’house-organ ’11 Leoni’ dellana Calcio (datato 2011). Per il secondo anno consecutivo, infatti,faceva parte della Junioresna (è la sua città natale e militava in serie D). Abbiamo ‘rispolverato’ quel numero di ’11 Leoni’. Di seguito tutte le curiosità: ne avevamo già parlato a inizio anno.