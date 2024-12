Farmaci | terapia a mRna dimezza il colesterolo cattivo con 2 iniezioni l’anno

Leggi su Ildenaro.it

In Italia fino a 1 paziente su 2 in cura con statine anti-abbandona laa 1 anno dalla prescrizione, e la stragrande maggioranza degli over 50 presenta valori molto al di sopra di quelli raccomandati, responsabili di circa 50mila mortie con una spesa sanitaria che arriva a 16 miliardi di euro per costi diretti e indiretti. Aumentare l’aderenza ai trattamenti contro ilconda assumere a intervalli sempre più lunghi, efficaci e sicuri, è dunque una sfida cruciale. Segnali positivi arrivano dai primi dati di efficacia in real-life (raccolti nel mondo reale) registrati dallo studio multicentrico italiano Cholinet sul farmaco anti-inclisiran, disponibile nel nostro Paese da circa 2 anni. I risultati – pubblicati online sul ‘Journal of the American College of Cardiology’ (Jacc) – indicano che la, con 2 soleal, permette dire i livelli di