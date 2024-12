News.robadadonne.it - Essere donna, nera, povera e fare la rivoluzione con l’arte: addio a Lorraine O’Grady

Dopo Nikki Giovanni, scomparsa il 9 dicembre, un’altra importante figura femminile della comunità afroamericana se ne va: è stata infatti diffusa da un’associazione a lei dedicata la notizia della morte di, figura pionieristica delconcettuale e della performance che ha esplorato le questioni di etnia e genere in tempi in cui la more censoria sui temi era fortissima. Vi raccomandiamo. Per Nikki Giovanni, la storia e una poesia della poeta della Black Joy La poeta si è spenta a 81 anni per un cancro ai polmoni. Voce del Black Arts Movement, ha scritto oltre 30 libri e ricevuto 13 lauree ad honorem.è morta nella sua casa di New York, a 90 anni, per cause che non sono state rese note; nata a Boston nel 1034 da genitori giamaicani, l’artista si è occupata da sempre del femminismo intersezionale, portando al centro del dibattito artistico le questioni di classe, di etnia e le prospettive delle donne black, e affrontando con estrema trasparenza temi come il razzismo, la misoginia e il privilegio, spesso utilizzando un linguaggio ricco di ambiguità e multistrato.