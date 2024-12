Unlimitednews.it - Discipline armi sportive da caccia, Buglione “2024 molto positivo”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un anno, ma io allargherei il discorso perchè questo è l’anno di conclusione del ciclo olimpico. Un ciclo olimpico caratterizzato in maniera negativa dalla pandemia, ma che invece ha rappresentato per noi un raddoppio di tutta l’attività grazie al fatto che l’attività sportiva era l’unica consentita all’esterno. Ilha coronato questo ciclocon un raddoppio delle societàe un considerevole aumento dei soci e degli affiliati”. Lo ha detto Felice, presidente della Federazione italianada, in un’intervista all’Italpress a margine dei Collari d’Oro. “Questa federazione si caratterizzerà per il futuro come federazione della cinofilia sportiva – ha proseguito il numero uno della Fidasc – Noi siamo partiti circa vent’anni fa solamente con i cani da, adesso copriamo la cinofilia a 360 gradi con tutte le altre specialità che sono ventidue.