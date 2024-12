Iltempo.it - Criticità del nuovo Nomenclatore Tariffario: un rischio per il sistema sanitario pubblico e privato accreditato

Leggi su Iltempo.it

"Ill.me Autorita, mi presento, sono Mariastella Giorlandino e scrivo in qualità di Presidente dell'U.A.P., l'Unione nazionale degli ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata, che rappresenta oltre 27.000 strutture sanitarie private, incluse quelle accreditate. Mi rivolgo a Lei per condividere un tema cruciale per il futuro della sanità italiana: le gravilegate al, noto anche come 'Decreto Tariffe'". Inizia così la lettera di Mariastella Giorlandino indirizzata a Sergio Mattarella, Giorgia Meloni, Orazio Schillaci, Massimiliano Fedriga, Francesco Rocca, Domenico, Mantoan, Marco Mattei e Americo Cicchetti. Poi prosegue: "Ilè uno strumento cardine per il ServizioNazionale (SSN), in quanto stabilisce le prestazioni sanitarie garantite ai cittadini e le tariffe di rimborso per le strutture erogatrici.