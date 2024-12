Coppia di anziani legata e imbavagliata a Empoli | arrestato un 34enne

Leggi su Corrieretoscano.it

di 80enni aggredita,e derubata ain piazza Don Minzoni un cittadino albanese di 34 anni accusato di rapina in concorso con altre presone al momento ignote, sequestro di persona e lesioni personali.La vicenda ha avuto inizio durante uno specifico servizio di contrasto di furti, scippi, borseggi e rapine nella zona, quando gli agenti del commissariato cittadino hanno intimato l’alt polizia ad un’autovettura sospetta con a bordo 4 persone che, nonostante l’avvertimento, non ha fermato la sua corsa e si è data alla fuga.Subito è scattato l’inseguimento. Le volanti dopo pochi metri hanno bloccato l’auto: uno degli occupanti è stato fermato mentre gli altri hanno continuato la loro corsa a piedi facendo perdere le loro tracce.A seguito dei controlli i poliziotti hanno trovato all’interno dell’auto diversi orologi e monili d’oro, insieme a altri oggetti atti allo scasso, riconducibili ad una rapina accaduta poco prima in un’abitazione nell’empolese.