Chi è Attilio Russo, il marito di Rossella Erra

Conosciamo bene, la simpatica presidente – sempre senza peli sulla lingua – della giuria popolare di Ballando con le stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. L’opinionista tv, sebbene non si sia mai esposta troppo sulla sua vita privata, è sposata da tanti anni con: ecco tutto quello da sapere su di lui.Chi è, ildiL’opinionista tv, ormai volto noto di Ballando con le stelle, è legata da tempo ad. L’uomo è un ufficiale delle forze armate e si è sempre tenuto lontano dai riflettori. I due si sono conosciuti nel 2000, durante una vacanza in Sardegna e da lì è iniziato un amore longevo che dura da più di vent’anni: sono convolati a nozze nel giugno del 2003 nella splendida cornice di Napoli.Felici e innamorati, avrebbero voluto subito allargare la famiglia ma per loro non è stato facile: i tanto desiderati figli non arrivavano e la giudice di Ballando con le stelle si è sottoposta a vari accertamenti per capire la causa della mancata gravidanza, tanto da valutare l’ipotesi di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita.