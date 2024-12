Lettera43.it - Cagliari, incidente durante una battuta di caccia: morti due uomini

Duesono stati trovatinella notte nella zona boschiva di Mela Murgia, in località Quartucciu, provincia di. I due, un 27enne e un 28enne, usciti a piedi per unadi, non avevano fatto ritorno e i familiari, preoccupati, avevano lanciato l’allarme. Le ricerche hanno sfruttato la localizzazione dei cellulari rimasti accesi, conducendo le squadre di soccorso sul luogo della tragedia, in località Santu Lianu.La ricostruzione della tragedia: uno dei due non era in possesso del porto d’armiSecondo una prima ricostruzione, uno dei due giovani avrebbe accidentalmente colpito l’amico alla nuca con una fucilata. Disperato, si sarebbe poi tolto la vita con l’arma. Il piano provinciale per le persone scomparse era stato attivato nella tarda serata di ieri dalla Prefettura di