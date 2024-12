Lortica.it - BC Servizi Arezzo si arrende alla Vismederi Costone Siena: interrotta la striscia positiva

La BCScuola Basketsubisce una sconfitta sul difficile campo della, che conferma la propria imbattibilità casalinga imponendosi con il punteggio di 77-62. La partita, valida per il campionato di Serie C Gold, interrompe la serie di tre vittorie consecutive degli amaranto, mentre i senesi consolidano il proprio record al PalaOrlandi con otto successi su otto incontri disputati.Il pomeriggio sportivo si è aperto con un momento di festa e condivisione tra i giovanissimi del Minibasket: i gruppi Scoiattoli dele della Nova Verta SBAsi sono affrontati in un’amichevole prepartita, accompagnando poi le prime squadre in campo durante la presentazione ufficiale.L’avvio del match è stato favorevole agli aretini, capaci di piazzare un parziale di 14-1 che ha costretto i padroni di casa a inseguire.