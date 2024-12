.com - Basket Serie B Interregionale / Senigallia, ancora una sconfitta

Goldengas battuta a Recanati 86-74, 16 Dicembre 2024 – Partita iniziata con grande carica per la Pallacanestro Goldengasma conclusa con una certa stanchezza e con un gioco decisamente più meticoloso e determinato, nella seconda parte del match, da parte della Pallacanestro Recanati. Recanati svetta in classifica, seconda solo alla Vigor Matelica e all’Italservice Loreto Pesaro, vincendo 86-74.La palla a due vede in campo capitan Giacomini, Giampieri, Venga, Clementi e Landoni. La Goldengas difende stretto e il gioco è serrato, sul 18-13 per i padroni di casa coach Petitto chiama sospensione di gioco, mette in campo Arceci, Tamboura e Soviero che portano i biancorossi a chiudere sul 20-17 per Recanati.Ètutto in pieno gioco. Il secondo quarto ricomincia con una tripla di William Clementi, che anche stavolta autore di un’ottima partita, regala ala parità (20-20), sarà poi Tommaso Maiolatesi, nel giorno del suo compleanno, a portare di nuovo alla parità (25-25) e a far chiamare sospensione a coach Di Chiara.