Australia, bimbo di 10 anni muore nel bagagliaio dell'auto: aveva rubato le chiavi alla mamma

Un bambino di dieci, appassionato di auto, ha approfittato di un momento di distrazione della madre per entrare nella vettura di famiglia. Prendendo le, si è intrufolato nel veicolo passando dal. Purtroppo, la macchina è diventata una trappola mortale per lui. Il piccolo è stato ritrovato privo di vita all’interno del veicolo, con un’ipotesi di morte per infarto causato dalle alte temperature.Secondo quanto ricostruito, la madre stava riposando in casa, mentre il bambino ha preso leper giocare nell’auto. Verso le 15:30, i vicini hanno sentito delle urla e il rumore di portiere che si aprivano e si chiudevano. Quando la madre si è svegliata, non trovando il figlio in casa e notando che leerano sparite, si è preoccupata e ha iniziato a cercarlo. Purtroppo, ha trovato il corpo del bambino dentro l’auto.