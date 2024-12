Thesocialpost.it - Andria, lascia il pronto soccorso senza l’ok dei medici: muore vicino l’ospedale

Un uomo di 60 anni ha vissuto un’attesa estenuante dalle 18:20 fino alle 4 del mattino presso il, sperando di ricevere le cure necessarie. Dopo ore trascorse in scomode sedie, l’uomo ha deciso di non sopportare più l’attesa e hato la struttura. Tuttavia, appena uscito, è stato colto da un malore, crollando a terra. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, giunti con un’ambulanza del 118, non c’era più nulla da fare. L’uomo è morto poco dopo. L’incidente è ora sotto indagine da parte dei carabinieri. La vicenda si è svolta in un arco di tempo di circa dieci ore. Alle 18:20, l’uomo era stato accolto alper una cefalea accompagnata da crisi ipertensiva. Il Dottor Ernesto La Salvia, Direttore del, ha spiegato che il paziente era stato trattato con diversi farmaci e, intorno alle 23:55, gli è stata effettuata una tomografia computerizzata.