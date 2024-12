Lanazione.it - All’Antico Vinaio: premi aziendali da un milione di euro per i dipendenti

Firenze, 16 dicembre 2024 – Davvero un bel regalo sotto l’albero. All'Antico, la catena famosa per le sue celebri schiacciate farcite, ha deciso di stanziare undiper iai. L’annuncio arriva direttamente dai social per mano del fondatore Tommaso Mazzanti. Nel pacchetto sono inclusi anche welfare fino a 3.000a persona, una settimana di ferie aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal Ccnl e, per cinquein servizio da almeno un anno, una settimana alle Maldive in un resort 5 stelle assegnata tramite una lotteria interna. "Quest'anno ho deciso di alzare ancor di più l'asticella. Almeno undiverrà erogato e usufruito nel 2025 dai nostri collaboratori”, spiega Tommaso Mazzanti, a capo di un brand che conta ormai 40 negozi tra Italia, Stati Uniti ed Emirati Arabi, quasi 600 collaboratori e un fatturato per il 2024 che si aggira intorno ai 75 milioni di