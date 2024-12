Terzotemponapoli.com - Adriano, addio al calcio: Oddschecker sponsor della partita del Maracanà tra Flamengo e “Amici dall’Italia”

Leggi su Terzotemponapoli.com

“l’Imperatore” ha dato l’alcon latra le leggende dele gli “”, tenutasi il 15 dicembre allo stadio Maracana di Rio de Janeiro.è statodell’evento che ha celebrato la gloriosa carriera del brasiliano, in cui sono stati protagonisti tanti ex compagni dell’Inter e vecchie glorie delinternazionale. Difficile scegliere in quale squadra giocare per, che ha deciso infatti di disputare un tempo in ognuna delle due formazioni.Prima del fischio d’inizio,il Maracana èstato avvolto da un clima di festa: sorrisi, applausi, foto di rito hanno accompagnato i giocatori in campo:con la maglia delcampioniquali Zico, Romario, Julio Cesar, Beto;nella squadra “dell’Italia” tantissimi ex nerazzurri, come Cordoba,Zanetti, Maicon, Materazzi, Burdisso, Hernanes, Ronaldo il Fenomeno(nello staff tecnico, perché fermato da un infortunio) ma ancheDida, ex portiere del Milan.