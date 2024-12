Ilfattoquotidiano.it - Una passeggera resta in piedi per l’intero volo di sette ore: il video diventa virale e scatena il dibattito

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Undiore, un film sullo schermo e. unainnel corridoio per l’intera durata del viaggio. È la scena immortalata in untosu TikTok, che hato un’ondata di commenti e reazioni contrastanti. Nel filmato, pubblicato dal dottor Richard Duong (@envisionaries), si vede una donna innel corridoio dell’aereo, avvolta in una coperta e intenta a guardare un film sullo schermo. La donna, non identificata, rimane inanche dopo che le luci della cabina si sono spente, fino all’arrivo a destinazione. “Questa signora è rimasta inper l’intera durata deldiore guardando il suo film”, commenta il dottor Duong.Il comportamento dellaha suscitato una vasta gamma di reazioni sui social media. Alcuni utenti hanno ironizzato sulla scena, con battute come “Stava lavorando in” o “Standing ovation per la sua resistenza”; tuttavia, molti hanno mostrato empatia per la donna, ipotizzando che la sua scelta potesse essere legata a problemi di salute.