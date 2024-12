Ilrestodelcarlino.it - U. Riccione-Sammaurese. E’ già scontro salvezza

Finora, dai tre scontri diretti consecutivi, laha ricavato quattro punti, oggi arriva il quarto confronto con una squadra coinvolta nella lotta per la: alle 14.30, al Calbi di Cattolica, la squadra allenata da Stefano Protti affronterà lo United. Per laprendere punti oggi diventa fondamentale visto che nei prossimi tre turni gli avversari saranno Lentigione, Forlì e Ravenna. In questo momento non è facile capire quali siano le reali forze in campo visto che entrambe le squadre hanno subito molti cambiamenti: durante la settimana lo United ha cambiato allenatore, Paolo Cortellini ha preso il posto dell’esonerato Lorentino Beoni, poi anche Giuseppe Giglio, direttore sportivo dei biancoazzurri è stato sollevato dal suo incarico che è appena stato assunto da Danilo Pizi.