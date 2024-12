Quotidiano.net - Tassi dei mutui in leggero calo. Ma scendono anche le richieste

leggermente idi interessi sui, ma calanoledi prestito. È un rapporto in chiaroscuro quello dell’Abi relativo al mese di novembre, che registraundei crediti deteriorati. Secondo il rapporto dell’Associazione Bancaria Italiana, a novemre ideisono leggermente scesi al 3,23% rispetto al 3,27% di ottobre 2024. Un primo segnale degli effetti del cambio di passo della politica monetaria da parte della Bce, che riduce la stretta e porta sollievo a famiglie e imprese, permettendo in prospettiva una ripresa del Pil. E nei primi giorni di dicembre il mercato, con iEuribor e Irs, ha già anticipato le future mosse che, secondo alcune stime, dovrebbero portare ial 2% a giugno 2025. Forse aspettando tempi migliori, per il momento però a scendere èla domanda di prestiti: -1,6% rispetto ad ottobre.