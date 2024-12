Biccy.it - Scuse di Mariotto a Ballando Con le Stelle: “Chiedo perdono a tutti”

Tra indiscrezioni, rumor, voci di corridoio e notizie di riunioni d’urgenza in Rai, alla fine stamani l’Ansa ha confermato la presenza di Guillermonella semifinale diCon le: “Il giurato ci sarà e farà le sueal pubblico, dopo il suo abbandono dallo studio.ha spiegato che il suo allontanamento era dovuto a urgenti motivazioni legate al suo lavoro di stilista“.Durante il collegamento con il TG1, Milly Carlucci ha continuato a mantenere il mistero sulla presenza del giurato del suo programma: “Se ci sarà? In questo esatto momento vi giuro che non posso dirlo con certezza. Questa è la domanda chesi pongono da una settimana, ma in realtà già dall’ultima puntata diCon le. Ancora non possiamo saperlo, nulla è sicuro. Avremo la risposta definitiva a questo giallo tra poco durante la puntata, la seconda semifinale di“.