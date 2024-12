Oasport.it - Quando torna Sofia Goggia? Il calendario delle prossime gare e l’incognita gigante

Leggi su Oasport.it

tornerà subito in gara in Coppa del Mondo nel prossimo fine settimana,a St. Moritz (Svizzera), andranno in scena due super-G consecutivi sabato 21 e domenica 22 dicembre. Il 2024 dell’azzurra dovrebbe terminare qui, in quanto non dovrebbe essere al via deldi Semmering, in Austria, previsto sabato 28 dicembre, al quale farà seguito uno slalom domenica 29.L’azzurra ha allenato poco il, essendosi concentrata sulle discipline veloci durante il lungo recupero dall’infortunio, ma potrebbe sfruttare proprio gli ultimi giorni dell’anno per macinare allenamenti e rientrare nella specialità a metà gennaio.Ad inizio 2025sarà in gara ancora in Austria a St. Anton, per discesa e super-G dell’11 e 12 gennaio, poi sarà attesa da un altro weekend dedicato alleveloci, previsto in Italia, a Cortina d’Ampezzo, ancora con discesa e super-G il 18 e 19 gennaio.