Formiche.net - Più debito, più consumo, più controllo. Xi rilancia la crescita economica

Leggi su Formiche.net

La Cina guarda al 2025 con un piano che mescola stimoli fiscali e monetari aggressivi, incentivi ale innovazione tecnologica, il tutto sotto la ferma direzione del Partito Comunista. È questa la linea emersa dalla Riunione Centrale di Lavoro Economico (Central Economic Work Meeting), presieduto dal leader Xi Jinping, che ha definito le priorità per il prossimo anno in un momento cruciale per la seconda economia mondiale, stretta tra pressioni interne ed esterne. Pechino intende espandere la spesa pubblica, sostenere la ripresa dei mercati immobiliari e azionari, e spingere sull’autosufficienza tecnologica, mentre cerca di mantenere aperto il canale con gli investitori stranieri.Tuttavia, la strategia presenta contraddizioni: l’insistenza su stimoli espansivi per affrontare crisi strutturali come il rallentamento dei consumi e ilimmobiliare si intreccia con l’obiettivo di unsempre maggiore sull’economia da parte del Partito.