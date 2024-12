Ong Siria | 60 raid Israele in 5 ore

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

0.01 Più di 60 attacchi aerei israeliani hanno preso di mira siti militari in tutta lanel giro di poche ore, quasi una settimana dopo la caduta di Bashar al-Assad. L'Osservatoriono per i diritti umani ha rilevato 61 attacchi aerei in meno di 5 ore sabato.continua a intensificare i suoi attacchi aerei contro il territoriono, mirando in particolare ai tunnel sotto le montagne che contengono depositi di missili balistici", ha aggiunto l'Ong,che ha contato 446aerei dall'8 dicembre