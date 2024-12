Ilrestodelcarlino.it - Non esiste un caso Ancona: "La lealtà di Fdi è totale"

Senatrice Leonardi, secondo lei la situazione politica dirischia di assumere i contorni della crisi poi diventata irreversibile a Osimo? "No, non ci sarà un ‘’, nonun pregresso simile a quello dove le liste si sono messe in contrapposizione, cosa che nel capoluogo non c’è. Sugli eventuali correttivi tra giunta e maggioranza sarà il sindaco Silvetti a dover decidere in piena autonomia". Immagino avrete avuto un confronto lei e il sindaco visto il suo ruolo di coordinatrice del maggior partito di governo della città, no? "In realtà no, con Daniele (Silvetti, ndr.) ci sentiamo ogni tanto per dei saluti e lo faremo a breve per scambiarci gli auguri di Natale. Sul confronto sono a disposizione, ma ripeto, ladi Fratelli d’Italia verso il sindaco ècosì come l’impegno nei confronti degli anconetani.