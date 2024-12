Secoloditalia.it - Meloni show ad Atreju: “Occasione unica per cambiare l’Italia. Berlusconi sarebbe fiero di noi”

“Non tornerà un’come quella di adesso, “l’è ora e non permette passi incerti e tentennamenti, perché ha bisogno di certezze, cuori puri e gambe ferme. Ma io sono certa che siamo all’altezza del compito,è all’altezza del compito. Vivae il centrodestra”. Con queste parole alla platea di2024, Giorgiaha concluso il suo intervento, durato quasi un’ora e mezzo, invitando i presenti a mettersi “ai remi” per continuare nella rotta “di”.La cronaca dell’intervento passaggio per passaggio“Grazie per questo entusiasmo contagioso, ne abbiamo bisogno. Quanto siete belli, quanta forza ci date”. Con queste parole rivolte alla platea, Giorgia, ha aperto il suo intervento di chiusura di, la kermesse di Fratelli d’Italia.