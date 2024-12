Davidemaggio.it - Mariotto chiede scusa e torna tra i giurati di Ballando

Tanto rumore per nulla. Alla fine, nonostante le varie polemiche, Guillermoha ripreso possesso del suo posto tra idicon le Stelle. A metà dell’undicesima puntata, il giurato è stato infatti accolto in studio da Milly Carlucci per riprendere il posto lasciato vacante, all’improvviso, lo scorso 30 novembre. Prima di sollevare nuovamente la paletta, per dare il via ai suoi personalissimi giudizi, Guillermo ha dovuto però fare ammenda.Qualunque fosse la giustificazione di questa sua scelta di lasciare lo studio, sicuramente, non è un atto trascurabile. E’ un atto sicuramente grave perché questo è uno studio televisivo della Rai e quindi non può essere abbandonato così, senza avvertire nessuno e senza una spiegazione plausibile e importante. Noi abbiamo parlato con Guillermo, abbiamo parlato con la Rai e diciamo che, alla fine di tutti questi nostri discorsi – questo è anche il motivo per cui non c’è stata una risposta immediata a tutto questo affaire – perché non è una cosa semplice, non è una cosa che si potesse risolvere con uno schiocco di dita.