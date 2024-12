Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Davos 2024 in DIRETTA: occasione per le azzurre nella gara femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:15 Comarella guadagna su Stewart-Jones ai 4.2km.14:14 Primo rilevamento per Ganz, è 1?8 dietro Comarella. Bene in partenza le. Vediamo come tengono.14:13 Molto attardata Hedda Amundsen, la prima delle norvegesi.14:13 Dura poco la leadership di Comarella, la tedesca Sauerbey le rifila 10?.14:12 Partite Brennan e Slind.14:11 Partenza ottima per Anna Comarella. Azzurra leader con 3?1 di margine ai 2.1km su Stewart-Jones (CAN).14:10 Non è partita Jonna Sundling, vincitrice della sprint di ieri. Per lei appuntamento al Tour de Ski.14:09 In pista Katharina Hennig, una delle papabili per il podio.14:08 Partita anche Caterina Ganz!14:05 E’ quindi una buona opportunità per le italiane per ritagliarsi un ruolo da protagoniste. Le assenze sono innumerevoli, su tutte le due svedesi di punta Karlsson e Andeon.