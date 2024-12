.com - Lecce-Monza 2-1, Giampaolo vince lo scontro salvezza con Nesta

(Adnkronos) – Vittoria fondamentale per il, che si aggiudica locontro il, nel lunch match della 16esima giornata di Serie A. I salentini si impongono 2-1 grazie ai gol, tutti nel primo tempo, di Tete Morente e Nikola Krstovic, che in precedenza aveva sbagliato anche un calcio di rigore. Nel mezzo il clamoroso autogol di Patrick Dorgu. Con questo successo la squadra disale a 16 punti in classifica, mentre quella dirimane in penultima posizione a quota 16. Bastano tre minuti alper trovare il gol del vantaggio. Berisha lancia il profondità Tete Morente, che solo davanti a Turati firma il suo primo gol in Serie A. Al 13? la situazione rischia di aggravarsi per il: Dorgu sfonda sulla sinistra e si procura un calcio di rigore, ma Krstovic si fa ipnotizzare dal portiere avversario, che para e tiene in vita i suoi.