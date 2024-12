Ilfattoquotidiano.it - “Le mie amiche mi hanno escluso dalla cena di Natale perché sono troppo ‘hot’ e temono che possa tentare i loro i fidanzati. Non è giusto punirmi per la mia bellezza”

stata esclusadile miepaura che ruberò iuomini”. Cosa succede quando essere belle diventa una colpa? Per Marina Smith, ex vincitrice del concorso Miss Bumbum e icona didi São Paulo, Brasile, la risposta è arrivata quest’anno sotto forma di esclusionediorganizzata dalle sue. La ragione? “Dicono chepaura chemariti e“, ha raccontato Smith, 34 anni, in un articolo del tabloid NeedToKnow.Marina non nasconde la sua: “Sì,una donna bellissima“, ha ammesso senza falsa modestia. “Ma questo non è un motivo valido per escludermi“. Quindi racconta di aver scoperto di essere stata esclusa dal raduno natalizio delle sueproprio tramite il fidanzato di una di: “Mi ha detto che era stato creato un gruppo WhatsApp e che io non ne facevo parte“, ha raccontato Smith.