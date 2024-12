Sport.quotidiano.net - Lazio-Inter: probabili formazioni e dove vederla in tv. Baroni sogna lo sgambetto a Inzaghi,

Roma 15 dicembre 2024 - Il gruppo è compattissimo alle spalle della prima fuggiasca Atalanta, ma scontri come questo aiutano a diluirlo, delineando le gerarchie della stagione di Serie A. Ladi Marcoospita l'di Simone, in un incontro tra due delleappaiate attualmente al terzo posto. In palio non ci sono solo i tre punti, ma anche l'occasione di scremare il gruppo in vetta, permettendo di restare a contatto con l'Atalanta con un successo e spingendo indietro le ambizioni di chi eventualmente andrà a perdere l'incontro. Il calcio d'inizio è fissato per la giornata di lunedì 16 dicembre 2024 alle ore 20:45 dallo stadio Olimpico. Laha perso un giro rispetto alle rivali, cadendo a sorpresa nella trasferta di Parma, ma si è ripresa subito con due colpi di classe.