Sport.quotidiano.net - In campo alle 18. I Blacks contro Vicenza per l’ottava vittoria in casa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ultimo ballo del 2024 al PalaCattani per i. Un’occasione per i faentini per brindare con i loro tifosi allinga conquistata in altrettante gare disputate. Non sarà però semplice raggiungere l’obiettivo, perché18 arriverà la Civitus, una delle squadre più sottovalutate del campionato. I veneti sono sempre stati considerati in corsa per una salvezza tranquilla, ma i 16 punti in classifica testimoniano la forza di un gruppo esperto che con ben nove nuovi giocatori (solo il play Cucchiaro e l’natore Ghirelli sono stati confermati) ha già trovato i giusti automatismi in pochi mesi. Isaranno senza Zangheri, trasferitosi in settimana alla Virtus Imola, e secondo radiomercato dovrebbe essere l’ultima partita di Dincic, promesso sposo a Crema. Al suo posto arriverebbe Ammannato, esperta alapivot nella scorsa stagione in C a Mantova e alla Libertas Livorno con Garelli.