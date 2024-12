Quotidiano.net - Il nuovo codice della strada. A Napoli prima multa per il cellulare. E Vasco Rossi attacca il ministro

Il primo giorno delcon disposizioni più afflittive e severe su una vasta casistica di infrazioni – eccesso di velocità, positività all’alcol o agli stupefacenti, uso del telefonino alla guida – si caratterizza per l’applicazione delle prime multe maggiorate e per lo scoppio di concomitanti polemiche. Nel mirino ildei Trasporti Matteo Salvini, accusato di svolta pericolosa nonostante la freccia lampeggiante da mesi. Nel giorno del debutto, la nuova normativa riceve critiche argomentate da chi la giudica – a seconda dei casi – persecutoria, inapplicabile e non autenticamente votata alla sicurezza. Sulle strade di Viterbo, in notturna, arrivano i primi provvedimenti per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore al 2% (nel caso specifico anche tamponando due volantipolizia).