I governi «a processo» per la crisi climatica. Attesa per il verdetto dell'Aia che potrebbe cambiare le sorti della lotta per il clima

Il futuroai cambiamentitici si decide, almeno in parte, all’Aia. Per la prima volta nella sua storia, la Corte internazionale di giustizia si sta occupando di. Più nello specifico, sta cercando di rispondere a una domanda: cosa sono obbligati a fare iper frenare il surriscaldamento globale? Tra il 2 e il 13 dicembre, i giudicihanno ascoltato novantuno testimonianze scritte e novantanove interventi orali di, organizzazioni non governative e movimenti per il. Ora è il momento di tirare le fila e emettere un, atteso con trepidazione dagli attivisti di tutto il mondo, e che, pur non essendo vincolante,segnare una svolta nellaalla.La battaglia di Vanuatu per non scomparire dalla mappaLo storico procedimento in corso all’Aia è stato aperto su impulso di Vanuatu, uno Stato insulare situato 1750 chilometri a est dell’Australia e che conta circa 300mila abitanti.