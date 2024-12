Guillermo dicci la verità Ballando con le Stelle Mariotto rientra e si scusa Pubblico preoccupato | Sta bene?

Leggi su Caffeinamagazine.it

La serata di ieri, 14 dicembre 2024, ha segnato il tanto atteso ritorno dinella giuria dicon le, dopo un periodo di assenza che ha suscitato non poche polemiche e speculazioni. Il noto stilista venezuelano, che ha ricoperto il ruolo di giurato per oltre vent’anni, era stato al centro di un controverso episodio che lo aveva visto abbandonare lo studio durante una puntata, scatenando voci su presunti comportamenti inappropriati.si era allontanato dallo show il 30 novembre, in un momento di grande tensione.>> “Che figlia di mig***”.con le, insulti choc dietro le quinte. In studio cala il gelo più assoluto: “Ma è?”Inizialmente, la sua assenza era stata attribuita a motivi di lavoro e successivamente a problemi di salute.