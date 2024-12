Dilei.it - Dieci regali di Natale (e low cost) perfetti per chi ama i bassotti

Non esiste al mondo razza canina in grado di dividere di più le opinioni perché o lo si ama follemente oppure lo si detesta. Stiamo parlando del cane più buffo e ”corto” che ci sia, il bassotto! Le sue zampine cortissime rispetto al corpo lungo e stretto, combinate con il suo atteggiamento fiero e altezzoso, quasi non si rendesse conto delle sue dimensioni così minute e bizzarre, lo rendono un tipetto davvero originale che difficilmente lo fa passare inosservato.Il suo temperamento affettuoso ma diffidente e il suo aspetto che lo rende così diverso dagli altri pelosi a quattro zampe, lo hanno premiato a vero e proprio Re dei social network, collezionando milioni di likes dai fan della razza. Se anche tu conosci qualcuno che appena vede un perro salchicha impazzisce di gioia (chi si ricorda della canzoncina virale su TikTok che ironizzava proprio su questa razza?) oppure hai un amico, un’amica, collega o parente che ne possiede uno ed è diventato la sua ragione di vita, ecco come fare centro con questidia tema bassotto.