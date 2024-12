Calciomercato.it - Contestazione e fischi a Palermo: Dionisi in bilico

Ancora una volta un pomeriggio di grande difficoltà per ildi. L’allenatore dei rossoneri finisce nel mirino: ko contro il CatanzaroSono terminate da poco le sfide di questa domenica pomeriggio anche in Serie B. Il colpo di giornata arriva direttamente dalì dove il Catanzaro ha battuto a domicilio i rosanero di un sempre più criticato Alessioin(LaPresse) – Calciomercato.itLa gara del Barbera si era messa sin da subito per il verso sbagliato in virtù della rete lampo di Biasci che dopo appena tre minuti aveva già fatto intendere quale sarebbe stata l’antifona di un pomeriggio freddo, piovoso e soprattutto da dimenticare. Dal punto di vista strettamente di campo la partita si è quindi conclusa 2-1 per gli ospiti che hanno sbancato il Barbera con un gol di Pompetti nel finale dopo il momentaneo pari di Nikolaou che era invece arrivato nel primo tempo.