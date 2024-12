Oasport.it - Benedetta Pilato la prende con ironia: “Mi piace così tanto arrivare quarta…”

non va oltre un beffardo quarto posto nella finale dei 50 rana ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto in vasca corta, in corso di svolgimento alla Duna Arena di Budapest. L’azzurra ha disputato tutto sommato una buona gara, migliorando leggermente rispetto alla semifinale di ieri con un crono di 29.11 nondistante dal suo record nazionale (28.81).Nella consueta intervista di rito post-gara ai microfoni di Rai Sport, la diciannovenne pugliese ha ironizzato sul fatto di essere arrivata ai piedi del podio proprio come la scorsa estate nei 100 rana alle Olimpiadi: “Ci sta dai, un po’ me lo aspettavo.miquarta. Scherzo, comunque sono contenta di aver migliorato rispetto a ieri perché speravo di fare un po’ meno. Non èlontano dal mio personale, quindi va bene