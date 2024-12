Isaechia.it - Amici 24, puntata del 15/12/24: Ilan passa in squadra con Anna Pettinelli, un nuovo ingresso nella scuola

Si è appena conclusa la dodicesimadel pomeridiano di24, il talent show condotto da Maria De Filippi in cui giovani ragazzi appassionati di canto e di ballo, mettono in gioco il proprio talento con lo scopo di farlo diventare una professione. A guidarli nel difficile percorso all’interno dellai professori di canto – Rudy Zerbi,e Lorella Cuccarini – e quelli di ballo, ovvero Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri. Ospiti dellaodierna, Giordana Angi con Sting e i Ricchi e poveri, che si sono esibiti nel loro ultimo singolo Natale degli angeli. Il duo è stato anche giudice della gara di canto dei ragazzi, insieme ad Alex Britti. A giudicare la gara di ballo, invece l’ex professore di latino americano, Raimondo Todaro.Lasi è aperta con il caso di, rimasto in bilico dopo la decisione di Rudy di riflettere su un’eventuale sostituzione con Jacopo Sol, inha deciso di farloresua