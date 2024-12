Liberoquotidiano.it - "Tu sei un maledetto!". Clamoroso Gianluca Torre, lo sfogo contro Corrado Sassu: ecco il video | Guarda

"Ma sei un":, agente immobiliare dell'edizione romana di Casa a Prima Vista su RealTime, lo ha detto al collega, protagonista invece dell'edizione milanese del programma, mentre quest'ultimo tentava di spettinarlo con il fon. Un siparietto che i due hanno pubblicato su Instagram e che ha fatto molto divertire i loro fan. Nelpostato sui social, poi, i due si divertono anche a dire delle parole in inglese o francese e a "tradurle" poi in romano. A dare la versione originale è, mentre la traduzione simultanea viene fatta da. "Stunning", dice. "Anvedi", traduce. E poi ancora: "Dream", "Te faccio sognà"; "Cozy", "'N buco"; "Ça va sans dire", "Se fa pe' dì"; "Must have", "Nun po mancà"; "Nice to have", "'A chicca"; "Killer application", "Mo te faccio male".