Strage infinita sul lavoro: due infortuni in 24 ore. In Rianimazione un 18enne

Cusago, 14 dicembre 2024 – I carabinieri della compagnia di Corsico e l’Ats stanno indagando a fondo sull’o mortale avvenuto giovedì all’interno dell’azienda di logistica e trasporti Bisi, in viale Europa. Uno costato la vita a un operaio egiziano di 56 anni, morto sul colpo, dopo essere caduto da un’altezza di circa 10 metri. Era dipendente di una cooperativa esterna a cui l’azienda di logistica affidava alcuni servizi, come quello di manutenzione del tetto su cui stava lavorando l’operaio. Per circostanze ancora da appurare, forse il cedimento del lucernario, l’uomo è precipitato. Le indagini dei carabinieri stanno cercando di fare luce su ogni dettaglio e si attendono gli esiti delle analisi di Ats, coinvolta, come da prassi per glisul, in tutti gli accertamenti, a partire dalle condizioni didel 56enne e dalla dotazione dei dispositivi antstici di cui doveva essere provvisto il lavoratore, in particolare per intervenire su una copertura a dieci metri di altezza.