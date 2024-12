.com - Serie C / L’Ascoli non si ferma più e passa anche a Legnago

I bianconeri centrano la quarta vittoria consecutiva, ottavo risultato utile, espugnando il terreno dei veneti. Decide la rete di Varone. Ascoli ora nei Play-Off VALLESINA, 14 dicembre 2024 –era atteso dalla trasferta sul terreno del fanalino di codaSalus per continuare la lunga striscia di risultati utili, ben 7, che hanno visto3 vittorie consecutive nelle ultime 3 gare.Gara che inizia con un’occasione per parte. Ascoli prima pericoloso prima con Silipo, e padroni di casa in avanti al 6’ con Martic.Al 14’ è la volta di Corazza neutralizzato dall’estremo difensore veneto, l’ex Ancona Perucchini.Al 23’ invece è Franzolini per ilad andare vicino al vantaggio, che invece centrapochi minuti dopo con Varone al 25’ che sfiora la palla su una conclusione dalla distanza del compagno di squadra Tremolada.