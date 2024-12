Ilfattoquotidiano.it - Schlein visita il centro migranti di Gjader e posta il video sui social: “Guardate con i vostri occhi, è vuoto. Buttati 800 milioni”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, Albania. Nelcostruito dal governo Meloni e costato piu’ di ottocentodi euro dei contribuenti italiani, ormai completamentecon i, perche’ fa male. Fa male pensare che si sarebbero potuti pagare 50mila nuovi posti in asili nido in Italia oppure 7mila insegnanti o 6 mila infermieri per cinque anni.E invece no, questo spreco delle risorse degli italiani continua”, cosi’ scrive sotto un post la segretaria del Pd Elly Schlien.L'articoloildiilsui: “con i, è800” proviene da Il Fatto Quotidiano.